FirenzeViola
Domani i tifosi del Livorno nel curvino ospiti per sostenere l'AEK
C’è una curiosità interessante che riguarda la sfida di domani sera tra la Fiorentina e l'AEK Atene. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nel settore ospiti sarà presente una delegazione della Curva Nord del Livorno per celebrare il gemellaggio coi tifosi greci nato nel 2003 in relazione alle profonde affinità politiche tra le due fazioni. Il pubblico amaranto parteciperà attivamente alla passione dei supporter gialloneri, sostenendo assieme la squadra di Marko Nikolic nella gara valida per il maxigirone dei Conference League.
Pubblicità
Primo Piano
Vanoli a Sky: "I giocatori importanti diventino trascinatori, ora non possiamo fare troppi esperimenti"
Il rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenzedi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Il rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
Copertina
FirenzeViolaTifosi greci già in città, rafforzato l'ordine pubblico e meeting point domani. Oltre 10mila i viola
Angelo GiorgettiLa penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelle
Mario TeneraniCalmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesa
Tommaso LoretoUn (altro) punto e un’altra sconfitta scongiurata, la cura Vanoli regala i primi frutti. Di questi tempi tocca accontentarsi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com