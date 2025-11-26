FirenzeViola

Domani i tifosi del Livorno nel curvino ospiti per sostenere l'AEK

Domani i tifosi del Livorno nel curvino ospiti per sostenere l'AEK
Oggi alle 18:46Primo Piano
di Niccolò Santi

C’è una curiosità interessante che riguarda la sfida di domani sera tra la Fiorentina e l'AEK Atene. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nel settore ospiti sarà presente una delegazione della Curva Nord del Livorno per celebrare il gemellaggio coi tifosi greci nato nel 2003 in relazione alle profonde affinità politiche tra le due fazioni. Il pubblico amaranto parteciperà attivamente alla passione dei supporter gialloneri, sostenendo assieme la squadra di Marko Nikolic nella gara valida per il maxigirone dei Conference League.