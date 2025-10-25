Dzeko-Pioli non concordano sull'attacco. CorSport: "Per ora ha ragione il tecnico"

vedi letture

Lunga analisi del Corriere dello Sport, a cura di Alberto Polverosi, sulle opinioni espresse sull'attacco viola da parte di Edin Dzeko e Stefano Pioli dopo Rapid Vienna-Fiorentina. Il bosniaco, dopo il gol e la vittoria in Austria, in diretta tv ha espresso il suo parere su come la squadra viola renda meglio quando si schiera davanti con due punte vere, mentre il tecnico ha risposto affermando con certezza che in questo momento la Fiorentina non può permettersi più di due giocatori offensivi. E per adesso, secondo il quotidiano romano, ha ragione l'allenatore: "Edin dice che si può giocare anche con due punte, ma probabilmente nemmeno lui intende due centravanti perché egli stesso, nonostante abbia una carriera strapiena di gol, non si può oggi considerare una prima punta - afferma il Corriere -. Pioli dice che per ora due punte vere è meglio di no. Ha ragione. Due punte vere, due centravanti veri, sono Kean e Piccoli che come coppia hanno fatto poco, molto poco. Quando l’allenatore li ha schierati insieme non c’è stata intesa. L’equivoco è nato perché Kean, con un centravanti che sa fare anche la seconda punta, ovvero Retegui, ha impressionato in Nazionale. Ma Retegui ha ben altre caratteristiche rispetto a Piccoli, acquistato dalla Fiorentina (a caro prezzo: 27 milioni di euro) come alternativa a Moise perché capace, come l’ex juventino, di attaccare la profondità.

[...] Ecco, con la Roma è arrivata la riprova che i due in coppia stridono: perché nella ripresa, quando è entrato Piccoli, l’ex juventino è scomparso dalla partita. Considerazione finale: seguendo il pensiero di Pioli, per un po’ di tempo non vedremo più Kean e Piccoli insieme, non vedremo Gudmundsson alle spalle di Kean e Dzeko o di Dzeko e Piccoli, ma vedremo Kean o Piccoli con Gudmundsson o con Dzeko. Ora è giusto così", il pensiero del quotidiano che pende dalla parte di Pioli.