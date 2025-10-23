Dzeko convinto: "Non stiamo facendo bene: oggi ci serve per domenica, che non sarà facile"

"In campionato bisogna dare di più". Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina in gol stasera contro il Rapid Vienna, si presenta così ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Proseguendo poi: "Niente è scontato, oggi abbiamo vinto e ci serve per entrare in fiducia. Ma in campionato sono sette partite che non vinciamo e ciò ci mette pressione, dobbiamo dare un po' di più tutti. Domenica non sarà facile, il Bologna gioca bene ma è tempo di vincere".

Come mai in campionato fa fatica a segnare?

"Non entriamo in questo discorso, potrei dire tante cose (ride, ndr). Non stiamo facendo bene, tutta la squadra: per una squadra come la nostra non è normale. L'abbiamo visto anche a Milano, ci serve qualcosa in più per arrivare alla vittoria. Speriamo di finire questo periodo domenica, ma ogni gara in campionato è difficile e non dobbiamo pensare che perché oggi abbiamo vinto 3-0 domenica avremo vita facile".

Come vi trovate in attacco?

"Quando davanti siamo in due, troviamo un compagno a fianco. È importante anche per la squadra, che può giocare palla lunga come a terra. Lo decide il mister ovviamente, poi chi gioca gioca, l'importante è vincere".