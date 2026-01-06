Dragusin è il sogno viola, Nazione: "Ma andrà convinto il ragazzo"
FirenzeViola.it
La Nazione dedica spazio a Radu Dragusin come obiettivo di mercato della Fiorentina e scrive che il difensore del Tottenham è il ‘sogno’ della Fiorentina, con gli Spurs che hanno l'interesse di cederlo in prestito per rimetterlo in condizione dopo il grave infortunio al ginocchio. Semmai ci sarà da convincere il calciatore, che non è mai sembrato entusiasta di andare in una squadra che lotta per non retrocedere. Torniamo alle parole di Vanoli. Se la trattativa dovesse aprirsi sarà il tecnico a dare l'ok definitivo dopo aver capito le reali motivazioni del difensore ex Genoa. Le alternative restano Coppola e Becao, con Diogo Leite sullo sfondo.
