Domani crocevia della stagione. La Nazione: "Niente errori, per il futuro di Palladino"

L’edizione odierna de La Nazione tiene a sottolineare che nella partita di domani sera, nella sfida da dentro o fuori della Conference, la Fiorentina dovrà offrire il meglio. Il massimo. Passa davvero tutta la stagione dalla gara di ritorno con il Panathinaikos e così Palladino, oltre a calare la formazione giusta, dovrà far scattare nella testa dei suoi l’atteggiamento giusto. Domani al Franchi la prova dei viola dovrà essere un coro di prestazioni di primissima qualità.

I giocatori ci sono, la qualità dei singoli anche, e il direttore d’orchestra, Raffaele Palladino, sa bene che domani non saranno ammesse "stecche". Per il futuro della Fiorentina e per il suo futuro.