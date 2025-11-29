Domani Atalanta-Fiorentina, l'ex Palladino convoca 24 giocatori nerazzurri

Oggi alle 18:40
di Redazione FV

Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico dell'Atalanta ed ex viola Raffaele Palladino appunto per Atalanta-Fiorentina, gara della 13ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma domani, domenica 30 novembre, alle ore 18 alla New Balance Arena di Bergamo. Assenti gli infortunati Scalvini e Bakker.

- Ahanor Honest (69)

- Bellanova Raoul (16)

- Bernasconi Lorenzo (47)

- Brescianini Marco (44)

- Carnesecchi Marco (29)

- De Ketelaere Charles (17)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Éderson (13)

- Hien Isak (4)

- Kolašinac Sead (23)

- Kossounou Odilon (3)

- Krstović Nikola (90)

- Lookman Ademola (11)

- Maldini Daniel (70)

- Musah Yunus (6)

- Pašalić Mario (8)

- Rossi Francesco (31)

- Samardžić Lazar (10)

- Scamacca Gianluca (9)

- Sportiello Marco (57)

- Sulemana Kamaldeen (7)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)