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Dodo si fa male ed esce per un problema muscolare: le immagini

Dodo si fa male ed esce per un problema muscolare: le immagini
Oggi alle 15:56Primo Piano
di Luciana Magistrato

Tra gli applausi e i cori soprattutto dei bambini arriva purtroppo anche un infortunio, quello di Dodo. Su uno sprint il brasiliano ha sentito tirare e si è fermato accasciandosi a terra. Subito soccorso dai fisioterapisti, il giocatore è stato poi accompagnato fuori, visibilmente arrabbiato per uno stop che a questo punto della stagione certo non ci voleva. In attesa di conferme ed esami, il giocatore dovrebbe aver accusato un dolore muscolare visto anche che si toccava la zona dei flessori.