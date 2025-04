Dodo, rallenta la trattativa per il rinnovo: Barcellona su di lui, ma il brasiliano vuole restare

La Fiorentina è determinata a trattenere i suoi talenti per continuare a costruire una squadra competitiva in vista delle sfide future, ma la trattativa per il rinnovo di Dodo ha subito un lieve rallentamento. Secondo quanto riportato da TMW, il terzino destro della squadra di Palladino è molto legato a Firenze e desidera continuare la sua avventura con la maglia viola, mantenendo un ottimismo diffuso all'interno del club.

Il principale ostacolo riguarda l'offerta di prolungamento del contratto, che attualmente scade nel 2027. La Fiorentina ha proposto un accordo migliorato, ma l'adeguamento salariale sarebbe valido solo a partire dal 2027, un dettaglio che sta creando delle difficoltà.

Inoltre, le ottime prestazioni di Dodo hanno attirato l'attenzione di alcuni top club, tra cui il Barcellona, che ha fatto un primo sondaggio per l'eventuale trasferimento. Nonostante l'interesse di grandi club, il brasiliano sembra voler proseguire la sua esperienza in Italia, e la Fiorentina dovrà compiere un ultimo sforzo per superare le differenze e concludere il rinnovo.