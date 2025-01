FirenzeViola.it

Bella scena in occasione della rete di Beltran per il 2-0 della Fiorentina contro la Lazio. Subito dopo l'assist messo a segno per il colpo di testa in rete dell'argentino, Dodo è corso verso la panchina viola a tutta velocità. Il motivo? Festeggiare assieme al proprio allenatore, Raffaele Palladino.