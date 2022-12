DI GENNARO A RFV, Devo ricredermi su Amrabat

Intervenuto a Radio FirenzeViola, l'ex calciatore ed attuale opinionista Rai Antonio Di Gennaro, inviato in Qatar per il Mondiale, ha parlato di Sofyan Amrabat e Abdelhamid Sabiri, due calciatori protagonisti nel Marocco e al centro (per diversi motivi) di rumors in casa Fiorentina: "Su Amrabat mi devo ricredere. Io pensavo che fosse un buon giocatore ma non mi faceva impazzire ma mi sono stropicciato gli occhi l'altro giorno. Ho letto che ha fatto di tutto per giocare seppur non al meglio, si è visto che è un guerriero. Per come interpreta il ruolo credo che sia migliorato in maniera esponenziale.

Fino ad un mese fa ripeto non mi convinceva. Adesso so che il Liverpool sta cercando un giocatore del genere e non so come può finire questa storia, il Mondiale può stravolgere la carriera di un calciatore. Se si dovesse presentare il Liverpool in maniera concreta non sarà facile trattare. Via per 40 milioni a gennaio? Sono tanti soldi, poi dipende quali sono gli obiettivi della società viola. Adesso penso che la priorità per la Fiorentina sia cercare un centravanti forte.

E su Sabiri posso dirvi che non sarebbe una forzatura tattica per la Fiorentina, i giocatori bravi fanno sempre comodo e lui è uno di quelli. Secondo me non sarebbe un cattivo acquisto, certo non può essere il sostituto di Amrabat per un'eventuale partenza del centrocampista. Non sarebbe nemmeno la prima operazione che farei se fossi nei dirigenti viola. Ripeto che punterei su un attaccante, una prima punta. Ma a gennaio è difficile fare buoni affari".