DENIS A RFV, Valentini forte. Folorunsho vede la porta

Ospite di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Garrisca al Vento", l'ex attaccante argentino - ora opinionista - German Denis ha parlato così di Fiorentina partendo da Valentini: "Può essere un giocatore che ci sta benissimo in viola e in Italia. Ora sono sei mesi che non gioca, però è il difensore tipico argentino. Fisicamente forte che gioca sull'anticipo. E' un professionista, si stava allenando da solo, non avrà il ritmo gara però a livello tecnico può dare tanto, è forte".

Pericoloso affidarsi solo a Kean? "E' uno degli attaccanti più forti della Serie A, però come tutti va accopagnato. Gudmundsson secondo me ancora si deve un po' abituare, va aspettato. Poi a me piace tantissimo Beltran, metterlo estero non è il suo. Deve giocare dietro a punta. La Fiorentina ha degli ottimi attaccanti".

Su Beltran: "Per me non è una prima punta, non è un finalizzatore. Lavora tanto per la squadra, crea spazio per gli inserimenti. A volte ad un attaccante basta poco per sbloccarsi. Io utilizzerei Lucas dietro la punta, accanto a Kean. Magari farlo girare nel tutto reparto offensivo. Tecnicamente è un giocatore forte".

Su Folorunsho: "Può giocare in diversi ruoli, mi piace mezzala, ma ha giocato anche dietro la punta. Poi ha il gol nelle gambe, a Verona ha fatto un campionato importante. Fisicamente è forte, è più offensivo che difensivo, e a livello tattico è forte. La Fiorentina poi è la giusta dimensione per tutti, è una piazza speciale, ti esalta".

