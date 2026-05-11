De Siervo: "Il derby romano alle 12.30 di domenica, altre ipotesi non percorribili"

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ROMA (ITALPRESS) - "Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12:30, ogni altra ipotesi non risulta percorribile". Lo ha detto l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo durante la puntata numero 794 de "La Politica nel Pallone" su Rai Gr Parlamento, a proposito della scelta della data per la stracittadina, in programma nella penultima giornata di campionato e nello stesso giorno della finale degli Internazionali.

"La sera a Roma non è possibile giocare un derby, visto come i tifosi hanno messo a ferro e fuoco la città nell'ultima occasione. L'orario giusto è le 12:30, le ipotesi fantasiose sul lunedì non sono percorribili perché coinvolgerebbero altre realtà, spostando 300.000 persone in un giorno feriale: sarebbe una iattura per il campionato e per i tifosi. Inoltre, non piacerebbe a nessuno che questo spostamento venisse chiesto al tennis posticipando la finale degli Internazionali a orario serale. Sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite (tra cui Juventus-Fiorentina, ndr), possa contemplare l'interesse di tutti", ha aggiunto.