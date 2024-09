DE LA FUENTE, Dopo 5 anni, qualificazione grosso passo in avanti

FirenzeViola.it

L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastiàn De La Fuente ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria contro l'Ajax:

"Tanta felicità. Partita sofferta e difficile ma lo sapevamo, venire qua e vincere due partite in ambito europeo contro Brondby e Ajax che hanno detta la sua in Europa dà tanta soddisfazione. Ne approfitto per ringraziare le ragazze che l'anno scorso ci hanno portato qua, perché alcune non sono più in squadra".

È stato difficile scardinare la difesa dell'Ajax?

"Sì lo sapevamo, l'Ajax ha delle giocatrici importanti che vincono duelli e dribbling. Nel primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni ma anche loro. Nel secondo tempo abbiamo preso una traversa e potevamo sbloccarla prima, ma queste partite le sblocchi con un episodio. Penso che nel complesso abbiamo fatto una grande gara".

Cosa ha detto nell'intervallo alle ragazze?

"Ho detto che dovevamo migliorare negli ultimi metri e fare le scelte giuste. Nel primo tempo abbiamo recuperato il pallone in buone zone del campo, ma non abbiamo sfruttato le occasioni per le scelte di passaggio sbagliato. Sapevo che sarebbe stata tirata fino alla fine".

È un traguardo ma anche un punto di partenza:

"Metto sempre come punto di partenza la finale di Coppa Italia e questo è un passo avanti. Adesso aspettiamo il prossimo passo e cercare di crescere insieme partita dopo partita. Oggi abbiamo alzato l'asticella, abbiamo fatto un grande passo visto che erano 5 anni che non eravamo in Europa".