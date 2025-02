De Gea su X: "Orgoglioso del gruppo. Nonostante risultato e circostanze"

David De Gea non fa drammi e sul proprio profilo X manda un messaggio importante all'indomani della sconfitta della Fiorentina contro l'Inter a San Siro. E manda anche una frecciatina a quanto accaduto in campo soprattutto nell'occasione che ha portato al momentaneo 1-0 della squadra nerazzurra. "Orgoglioso ancora una volta di come questo gruppo ci ha creduto - ha scritto l'ex portiere del Manchester United. Nonostante il risultato e le circostanze, a volte il carattere è altrettanto importante. A domenica". Ecco il contenuto:

Proud of the belief once again within this group



Despite the result and circumstances - sometimes the character is just as important



Onto Sunday pic.twitter.com/wy9seFKXyE