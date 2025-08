Social Verso United-Fiorentina, Bruno Fernandes dà il bentornato a De Gea (che risponde)

Sabato la Fiorentina giocherà contro il Manchester United e per David De Gea sarà un ritorno a casa. A dargli il bentornato "a casa" attraverso i canali ufficiali del club è l'ex compagno Bruno Fernandes che in un video via Instagram gli scrive: "David, amico mio, non vedo l’ora di rivederti alla Snapdragon Cup. Spero che ti godrai il ritorno a Old Trafford, per rivedere i tuoi tifosi e la tua casa.

Allo stesso tempo, spero di segnarti qualche gol e di godermi la giornata insieme a te. Ci vediamo presto, amico mio". Il portiere della Fiorentina risponde: "See you soon".