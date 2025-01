DE GEA, Possibile aumento con rinnovo oltre il 2026

FirenzeViola.it

A Firenze, David De Gea ha ritrovato il suo migliore livello, tornando a essere considerato uno dei portieri top a livello mondiale. La Fiorentina, come riporta Tuttosport, è determinata a trattenerlo e ha intenzione di esercitare l’opzione per un altro anno di contratto, con la possibilità di estendere l’accordo anche per un periodo più lungo, con un adeguamento dell’ingaggio. Il portiere spagnolo ha dimostrato di essere ancora al top, meritando così un riconoscimento per il suo rendimento. Non mancano però gli interessi di club esteri, ma De Gea sembra essere soddisfatto della sua esperienza con la Viola e pronto a continuare.