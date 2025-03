De Gea in porta con il Pana: secondo Gazzetta dovrebbe essere scelto lui

La Fiorentina oggi sarebbe fuori dall'Europa League e questo lo dicono i numeri. E il calendario - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ora è tremendo: domenica la Juventus, dopo la sosta l'Atalanta e quindi il Milan in trasferta. Ma l’Europa rischia di allontanarsi anche dall’altra sponda, quella della Conference League, con un risultato da ribaltare giovedì al Franchi.

Palladino ha due allenamenti (il primo oggi) per sciogliere alcuni dubbi, primo tra tutti quello del portiere, visto che all’andata gran parte delle colpe sono ricadute su Pietro Terracciano, scelto come titolare in Conference. L’ambiente chiede per la partita più importante David De Gea e la scelta - scrive la rosea - dovrebbe cadere su di lui. Esperto, maturo, soprattutto sicuro. Psicologicamente non è una partita semplice per Terracciano a cui l’esperienza non manca.

Dopo gli investimenti sul mercato Comisso si aspettava risultati migliori rispetto alle scorse stagioni: fallire tutto significherebbe rivoluzione. A partire dalla guida tecnica.