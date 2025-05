De Gea-Fiorentina, un biennale sul tavolo. Corriere dello Sport: "Sposala"

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi apre in prima pagina con la questione David De Gea, invitando il portiere ad accettare l'offerta messa sul piatto dalla Fiorentina e proseguire insieme ancora per altri due anni. Il quotidiani scrive infatti che la priorità in questo momento per il club viola è confermare e assicurarsi che il portiere spagnolo resti a Firenze e per questo non si accontenta dell'opzione per il rinnovo di un altro anno con ingaggio che passerebbe dal milione e 200 mila euro a 2,4 a stagione, la volontà è prolungare fino al 2027 con un altro biennale.

Su questo hanno iniziato (blandamente) a ragionare le due parti, concordi viceversa a rimandare alla fi ne della stagione la discussione vera e propria per una questione di priorità e in questo senso decisa e perentoria è sempre stata la posizione di de Gea: però, ora ci siamo e l’argomento torna ad essere di stretta attualità. Da parte del portiere c'è grande stima per la Fiorentina e per Firenze che l'ha accolto nel migliore dei modi, che siano due anni (meglio) o anche solo uno lasciando il contratto com’è, le ambizioni del club viola non possono non ripartire da DdG.