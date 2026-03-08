De Gea a riposo col Rakow? Cambio in lista Uefa per la Fiorentina
Tra lo scialbo pareggio di oggi contro il Parma e la sfida che vale in pratica mezza stagione in programma lunedì 16 marzo contro la Cremonese, la Fiorentina torna in campo giovedì sera per gli ottavi di finale di Conference: la gara d'andata col Rakow, in programma giovedì alle ore 21 allo stadio Franchi, sarà l'occasione per fare tante rotazioni. La priorità rimane la salvezza in Serie A e per farlo servirà una Fiorentina tirata a lucido per Cremona. Per questo il club viola ha deciso di fare un cambiamento nella lista Uefa presentata a inizio febbraio: fuori Luca Lezzerini, infortunato, dentro Oliver Christensen.
Tutto questo nell'ottica di preservare David De Gea per la partita contro la Cremonese. Le normative Uefa permettono infatti di modificare l'elenco dei calciatori disponibili per una competizione europea in caso di problemi fisici di medio-lungo periodo occorsi a un calciatore facente parte della lista (successe la stessa cosa a settembre, con il ko di Lamptey, sostituito da Kouame); Lezzerini, che si era fatto male nel primo tempo della sfida interna contro lo Jagiellonia, non dà ancora garanzie, quindi dentro Christensen, che dal suo ritorno in Italia ha finora giocato una sola gara, in Coppa Italia contro il Como. Contro il Rakow ci dovrebbe essere il danese a difendere i pali dei viola, con De Gea in panchina a fianco di Pietro Leonardelli (classe 2006, terzo portiere).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati