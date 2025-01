DALLA TURCHIA, Occhio a Gud: lo vuole il Galatasaray

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Indiscrezioni clamorose dalla Turchia. Secondo quanto riporta il media fotomac.com.tr la società giallorossa vuole regalare un colpo importante ai propri tifosi e starebbe pensando ad Albert Gudmundsson, in forza alla Fiorentina ma di proprietà del Genoa. Il "Gala" - si legge - conterebbe sul fatto che i viola non lo riscattino a giugno per 28 milioni, e a quel punto sarebbe pronto a trattare il suo cartellino col Genoa.