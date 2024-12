DALLA TURCHIA, Fiorentina forte sul polacco Szymanski

FirenzeViola.it

Dalla Turchia rimbalza con insistenza il nome di Sebastian Szymański in orbita Fiorentina. Secondo quanto riportato dal media locale As Marca, i viola avrebbero raggiunto un accordo di massima con il Fenerbahçe sulla base di 18 milioni di euro più 5 milioni di bonus e il 10% della futura rivendita. Si tratta di un centrocampista polivalente classe '99 che può giocare anche trequartista ed esterno, autore finora di 2 reti e 5 assist in 25 presenze.