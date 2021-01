DALL'INGHILTERRA, Interesse viola per Benteke

Dalle ultime notizie della sezione online del Daily Mail spunterebbe l'interesse della Fiorentina per Christian Benteke. L'attaccante belga in forza al Crystal Palace andrà in scadenza a fine anno e, secondo quanto riportato dai media britannici, il Palace non sembra interessato a rinnovare il contratto dell'ex Liverpool. Questo permetterebbe al classe '90 di poter accordarsi già nei prossimi giorni con un altro club. Alla finestra, secondo il Daily, ci sarebbero oltre ai viola, anche il Parma ed il West Bromwich Albion. Benteke, quest'anno protagonista solo a sprazzi con i rossoblu di Londra, è un attaccante esperto che fa della fisicità e della coordinazione i propri punti di forza, che lo hanno portato negli anni a essere un cardine della nazionale belga e realizzare alcune reti spettacolari in Premier. Da precisare però che per ora si tratta solo di un'indiscrezione da parte del quotidiano inglese che, ad ora, non trova riscontri negli ambienti viola.