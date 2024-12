DALL'ARGENTINA, Il River vuole Beltran, i viola...

FirenzeViola.it

Dall'Argentina si torna a parlare di un interesse del River Plate per Lucas Beltran. A riportarlo è il portale "El crack deportivo" secondo il quale il tecnico Marcelo Gallardo, ex ct olimpico dell'Argentina che ha portato a Parigi anche Beltran, ha chiesto informazioni sull'opportunità di averlo in prestito a gennaio. Operazione che, secondo la testata, anche la Fiorentina vedrebbe di buon grado visto che il giocatore avrebbe l'opportunità di giocare il Mondiale per club a giugno, competizione che gli farebbe acquisire maggiore esperienza.