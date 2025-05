Dall'Argentina: Beltran-River Plate, la Fiorentina chiede 10 milioni

Tyc Sports, noto canale d'informazione argentino, torna sulla possibile operazione che potrebbe riportare al River Plate Lucas Beltran, spiegando che ancora la trattativa sia in alto mare. Scrive Tyc: il River sta cercando di rinforzare la squadra per il prossimo Mondiale per Club ma soprattutto per la fase finale della Copa Libertadores.

Per questo negli scorsi giorni ha sondato la situazione con l'entourage dell'attaccante della Fiorentina. Tyc Sports specifica però che il ritorno non sembra affatto scontato: i viola chiedono 10 milioni per Beltran, una cifra che per i millionarios sarebbe troppo alta, e in più il classe 2001 non vorrebbe lasciare l'Europa, con l'opzione del prestito che sembra lontana.