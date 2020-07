DALBERT, Solo affaticato. Drago meglio ma a Roma...

Arrivano novità dal Centro Sportivo Davide Astori, dove la Fiorentina si sta preparando alla trasferta di domenica in casa della Roma. Il tecnico Iachini può sorridere sia per le condizioni di Dalbert, per il quale anche dopo gli esami cui si è sottoposto si parla di un semplice affaticamento, sia per quelle del portiere Dragowski, i cui problemi alla schiena sono in miglioramento, anche se pure all'Olimpico dovrebbe toccare nuovamente a Terracciano, onde evitare rischi.