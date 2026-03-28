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Dal Viola Park, lancio dei palloni da parte della squadra: i video

Dal Viola Park, lancio dei palloni da parte della squadra: i video
Oggi alle 16:27Primo Piano
di Niccolò Santi
fonte dal nostro inviato al Viola Park

Classico lancio dei palloni da parte dei giocatori della Fiorentina al termine dell'allenamento a porte aperte andato in scena quest'oggi al Viola Park. I tifosi presenti al centro sportivo si sono radunati vicino al campo per provare ad aggiudicarsi un ricordo della giornata. Questi i video realizzati da FirenzeViola.it: