Dagli inviati
Dal settore ospiti di San Siro, ancora cori contro il ds Pradè
FirenzeViola.it
Prosegue la contestazione dei tifosi della Fiorentina nei confronti del direttore sportivo, Daniele Pradè. Anche dal settore ospiti di San Siro si è alzato un coro offensivo nei confronti del dirigente, poco dopo il decimo minuto di gioco. Dopo i volantini dell'ultima partita in Serie A contro la Roma due settimane fa, la Curva Fiesole si fa sentire anche a Milano contro Pradè.
Pubblicità
Primo Piano
Tornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"di Tommaso Loreto
Le più lette
3 Festa Bologna, il Genoa fallisce un rigore al 95': Parma e Fiorentina (comunque ultima) ringraziano
Copertina
Alberto PolverosiMilan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson?
Luca CalamaiPioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valero
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com