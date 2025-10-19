Dagli inviati

Dal settore ospiti di San Siro, ancora cori contro il ds Pradè

20:55
Prosegue la contestazione dei tifosi della Fiorentina nei confronti del direttore sportivo, Daniele Pradè. Anche dal settore ospiti di San Siro si è alzato un coro offensivo nei confronti del dirigente, poco dopo il decimo minuto di gioco. Dopo i volantini dell'ultima partita in Serie A contro la Roma due settimane fa, la Curva Fiesole si fa sentire anche a Milano contro Pradè.