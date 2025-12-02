Dal Sassuolo alla Lazio: ecco quanti punti deve fare la Fiorentina
Un mese e sei partite: come riporta stamani La Nazione, siamo arrivati nel momento decisivo della stagione. Dicembre sarà un mese fondamentale per la Fiorentina che si gioca tanto della salvezza in queste settimane. Partendo dal Sassuolo arrivando fino alla Lazio, il quotidiano scrive che la squadra di Vanoli deve raccogliere almeno 11 punti per poter sperare in qualcosa di buono. Perché nel mezzo ci saranno Hellas Verona, Udinese, Cremonese e poi Parma, tutti impegni almeno sulla carta alla portata dei viola. Se la Fiorentina riuscisse a fare 13-14 punti, allora le cose sarebbero anche un po' più semplici.
