DAL FRANCHI, Problemi in riscaldamento per Dodo

© foto di Federico De Luca 2024

Qualche attimo di paura al Franchi durante il riscaldamento della Fiorentina in vista del Napoli. Negli esercizi previsti dallo staff di Palladino per i giocatori viola che scenderanno in campo alle 18, Dodo ha preso una botta all'altezza del ginocchio e si è accasciato a terra, richiedendo ll'intervento dello staff medico. Dopo qualche istante il brasiliano si è rialzato e ha fatto il segno che va tutto bene ma il Franchi ha trattenuto il fiato fino a quel momento.