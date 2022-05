DAI CAMPINI, Odriozola e Sottil rientrano in gruppo

Buone notizie per Vincenzo Italiano dall'allenamento odierno. Rimane in forte dubbio Alvaro Odriozola, nonostante sia tornato in gruppo: fermo ormai da tanto, sarà schierato solamente nel caso il tecnico lo veda al 100%. Tornato ad allenarsi a pieni ranghi anche Riccardo Sottil, rientrerà dalla squalifica per gli ultimi 90' pure Sofyan Amrabat.