Da Torino, schieramento a specchio per Motta. 3-5-2 con Nico titolare

Oggi alle 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena il match Fiorentina-Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com Thiago Motta sembrerebbe intenzionato a schierarsi a specchio rispetto ai viola, ovvero con il 3-5-2. Davanti a Di Gregorio il tridente difensivo dovrebbe essere formato da Kelly e dai due rientranti Veiga e Kalulu, solo panchina inizialmente per Gatti. In mediana spazio al trio Thuram, Locatelli, Koopmeiners, mentre toccherà a Nico Gonzalez affiancare Kolo Muani. Le corsie esterne invece saranno presidiate da Weah e Mckennie. Di seguito la probabile formazione dei bianconeri:

JUVENTUS (3-5-2); Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Veiga; Weah, Koopmeiners, Locatelli,Thuram, McKennie; Kolo Muani, Nico Gonzalez.