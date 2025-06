Da Roma: Edoardo Bove adesso spera, può tornare a giocare

Il Corriere dello Sport dedica spazio a Edoardo Bove e a una situazione che sembra più positiva: il 30 giugno per lui sarà l'ultimo giorno da calciatore della Fiorentina, poi tornerà di proprietà della Roma dopo il prestito. Futuro tutto da scrivere, anche se arrivano notizie confortanti. Il classe 2002 ha svolto nelle scorse settimane nuovi accertamenti, tutti hanno dato esito negativo. Quindi, scrive il Corriere, ci sono i presupposti per rivederlo in campo, ovviamente all'estero, vista la normativa e la sua situazione attuale.

Ricordiamo che Bove aveva accusato un malore in campo lo scorso 1 dicembre in occasione di Fiorentina-Inter: arresto cardiaco e corsa in ospedale; era stato dimesso dopo un'operazione che era servita per impiantargli un defibrillatore cardiaco sottocutaneo.