Finalmente Piccoli: il suo xG dimostra che può raddoppiare i gol

Domenica pomeriggio Roberto Piccoli ha segnato il suo secondo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina. Il centravanti bergamasco ha sostituito brillantemente Moise Kean (ancora ai box per via della caviglia gonfia). Ha giocato una partita di sacrificio valorizzando la manovra offensiva di Vanoli e costruendo l’azione assieme ai compagni di squadra. Sotto questo aspetto può risultare anche più funzionale dell’ex Juventus, in quanto meno "solista".

Il dato sui gol.

Tutto sommato il suo indice di pericolosità misurato in Expected Goals (xG), ossia la probabilità che un tiro si trasformi in gol, è di poco più alto delle reti che ha realizzato. In base alle statistiche, arrotondate, l'xG di Piccoli in Serie A corrisponde a 3,7: il che significa che potrebbe aver già segnato 4 gol, invece dei 2 attuali. Questo è sintomo di una leggera tendenza all'imprecisione, probabilmente legata all'atmosfera di sconforto generale vissuta negli ultimi mesi.

Le sue parole.

Prelevato la scorsa estate dall’Atalanta per 25 milioni di euro più 2 di bonus, Piccoli può fare molto di più e lo ha dimostrato al Dall’Ara contro il Bologna. "Non ero al meglio per via dell’influenza - le sue parole - ma fisicamente sto benissimo. A me piace venire incontro e far giocare la squadra. Sono un attaccante, mi creo occasioni da gol e potevo segnarne qualcuno in più". E chissà che l'allenatore non possa ripensare a un tandem con Kean.