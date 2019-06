Incontro in corso tra Rocco Commisso e Pantaleo Corvino: in questi minuti infatti presso il quartier generale del nuovo proprietario della Fiorentina sarebbe in corso un faccia a faccia tra il direttore generale viola (che ha ancora un anno di contratto con la società di viale Fanti) e il tycoon italo-americano, che dovrà prendere una decisione in merito al dg salentino.