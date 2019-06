CORSI, Con i DV poca memoria. Su Traorè...

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato in occasione di Pitti Uomo a Firenze alla stampa presente tra cui FirenzeViola.it. Ecco le sue parole: "Traorè? È un giocatore che in questi dieci giorni ci hanno chiesto diverse società che parteciperanno anche alla prossima Champions League, ma dovrà ovviamente continuare a dimostrare ciò che ha fatto anche nel finale di campionato. Il ragazzo si è dimostrato che sta bene fisicamente, ma dispiace aver messo un'ombra ingiustificata perché ci sarebbe davvero da aprire uno scenario un po' polemico perché si è giocato sulla pelle di un ragazzo che in realtà non aveva assolutamente niente. Se andrà alla Juventus? Al momento direi che al 90% e anche qualcosa in più sarà così. Commisso? Sono contento per l'ambiente di Firenze e spero che possa essere rinfrancato da una persona di questo livello che viene ad investire in Italia. Mi dispiace per l'uscita di scena dei Della Valle che magari negli ultimi due anni non hanno accontentato molto i fiorentini. Nel calcio non c'è memoria e si dimenticano tutte le Europa League e le Champions disputate. Pradè? È una persona quadrata, esperta e squisita, sono molto contento per lui però deve accontentare i tifosi della Fiorentina. Montella? Credo sia una coppia che ha già fatto valere le loro doti, mi auguro sappia regalare le dovute soddisfazioni a tutti ed anche a noi che lo riteniamo una nostra espressione perché si tratta di un ragazzo che io ho seguito da quando aveva 14 anni fino a 21/22 che andò a giocare nel Genoa. L'ho offerto anche alla Fiorentina e adeso ce l'hanno. Il rapporto con i viola? Sono chiacchiere e discorsi, credo che la stima e la simpatia reciproca rimarranno. Spero di fare affari anche in futuro con loro".