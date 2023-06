COR.FIO, I nomi per il dopo Amrabat: spunta Majer

La Fiorentina pensa già al dopo Amrabat: sul Corriere Fiorentino, oltre ad analizzare la situazione del marocchino, con le valigie in mano già da diverso tempo ma in attesa di un'offerta che soddisfi Commisso (prezzo fissato a 30 milioni, con il Milan che nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto per il centrocampista), c'è spazio anche per i dei possibili sostituti.

Il quotidiano toscano rilancia il nome di Morten Hjulmand, autore di una grande stagione a Lecce ma già osservato da vicino da grandi club come Milan e Juventus; in alternativa, il Corriere riporta anche l'interesse viola per Lovro Majer di proprietà del Rennes e protagonista da diversi anni con la maglia della Croazia; anche sul centrocampista classe 1997, puntualizza il quotidiano, c'è una fortissima concorrenza internazionale.