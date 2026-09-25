Serie A, ecco date e orari fino al termine del girone d'andata: cambio per Monza-Fiorentina

Serie A, ecco date e orari fino al termine del girone d'andata: cambio per Monza-FiorentinaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Lega Serie A ha ufficializzato attraverso i propri canali il programma delle prossime giornate, definendo date e orari di anticipi e posticipi fino al termine del girone d’andata. Tra le novità c’è anche una modifica al calendario della 12ª giornata, con Monza-Fiorentina che si disputerà lunedì 23 novembre alle 20.45. Questo l'elenco completo di tutte le partite della Fiorentina dalla 12^ alla 19^ giornata:

12ª giornata — 23/11/2026, ore 20:45: Monza-Fiorentina 

13ª giornata — 29/11/2026, ore 12:30: Udinese-Fiorentina

14ª giornata — 07/12/2026, ore 20:45: Fiorentina-Cagliari

15ª giornata — 13/12/2026, ore 18:00: Parma-Fiorentina 

16ª giornata — 20/12/2026, ore 12:30: Fiorentina-Bologna

17ª giornata — 02/01/2027, ore 15:00: Fiorentina-Lazio 

18ª giornata — 05/01/2027, ore 20:45: Milan-Fiorentina

19ª giornata — 10/01/2027, ore 15:00: Fiorentina-Lecce