Serie A, ecco date e orari fino al termine del girone d'andata: cambio per Monza-Fiorentina
La Lega Serie A ha ufficializzato attraverso i propri canali il programma delle prossime giornate, definendo date e orari di anticipi e posticipi fino al termine del girone d’andata. Tra le novità c’è anche una modifica al calendario della 12ª giornata, con Monza-Fiorentina che si disputerà lunedì 23 novembre alle 20.45. Questo l'elenco completo di tutte le partite della Fiorentina dalla 12^ alla 19^ giornata:
12ª giornata — 23/11/2026, ore 20:45: Monza-Fiorentina
13ª giornata — 29/11/2026, ore 12:30: Udinese-Fiorentina
14ª giornata — 07/12/2026, ore 20:45: Fiorentina-Cagliari
15ª giornata — 13/12/2026, ore 18:00: Parma-Fiorentina
16ª giornata — 20/12/2026, ore 12:30: Fiorentina-Bologna
17ª giornata — 02/01/2027, ore 15:00: Fiorentina-Lazio
18ª giornata — 05/01/2027, ore 20:45: Milan-Fiorentina
19ª giornata — 10/01/2027, ore 15:00: Fiorentina-Lecce
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati