Coppa Italia, ecco quando si giocherà l'ottavo di finale tra Napoli e Fiorentina

È passata meno di una settimana dall’ultimo faccia a faccia, ma Napoli e Fiorentina sono già pronte a ritrovarsi di fronte. Questa volta la sfida avrà un peso ancora maggiore, visto che le due squadre si contenderanno il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Il confronto è valido per gli ottavi di finale e si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona.

La Lega Serie A ha già ufficializzato tutti i dettagli dell’incontro: appuntamento fissato per mercoledì 16 dicembre alle ore 21:00. Una nuova sfida ravvicinata, dunque, tra Napoli e Fiorentina, questa volta con l’obiettivo di continuare il cammino nella competizione nazionale.