Vanoli sergente di ferro, doppia seduta e alta intensità al Viola Park

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Paolo Vanoli si è ufficialmente rimesso in testa l'elmetto da sergente di ferro. Anche ieri infatti la Fiorentina - esattamente come era successo mercoledì, giorno della ripresa dopo il pareggio col Napoli - ha svolto una doppia seduta di allenamento al Viola Park (una al mattino, l'altra al pomeriggio) con l'obiettivo di potenziare la tenuta fisica (è stata svolta una lunga sessione in palestra) e di migliorare la condizione generale.

La Nazione fa il punto sul lavoro sul campo di questi giorni: la forma in cui l'allenatore ha trovato la squadra quando è arrivato poche settimane fa non era certo ai minimi termini come accaduto invece un anno fa eppure, assieme al suo staff, il mister ha voluto continuare a mettere benzina sulle gambe dei giocatori rimasti a Firenze. Una scelta che ha stupito un po' tutti all'interno del centro sportivo. Calciatori compresi, che nelle ultime 48 ore hanno lavorato a lungo sulla parte atletica e fisica.