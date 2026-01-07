Commisso si complimenta con la squadra: "Non era facile: avanti così"

Commisso si complimenta con la squadra: "Non era facile: avanti così"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:08Primo Piano
di Redazione FV

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, con la sua famiglia, dopo aver seguito la partita di stasera contro la Lazio - fa sapere la società viola - ha chiamato al telefono il dg viola Alessandro Ferrari. E ha commentato la gara affermando: "Avanti così, non era facile, un altro punto messo da parte. Bravi ragazzi continuate cosi".