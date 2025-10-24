Contro il Rapid Vienna tante note positive, ma il migliore in campo è Dzeko: i voti dei quotidiani

Tanti buoni voti per i giocatori della Fiorentina sui quotidiani odierni, dopo la vittoria di ieri sera contro il Rapid Vienna. Da Fortini a Fagioli, fino a Ndour e al gol del neo subentrato Gudmundsson, tante menzioni speciali per loro e tanti buoni voti. Ma i giornali sono concordi sul fatto che ad essere il migliore sia stato Edin Dzeko. Il bosniaco, tornato titolare, ha fatto una gara da campione, si legge su La Gazzetta dello Sport.

Determina il primo gol, illumina quando passa il pallone e da il 2-0 che chiude i conti. Anche per il Corriere dello Sport è l'MVP della gara: ha un modo intelligente di centellinare forze ed energie per essere spesso nel vivo. Così costruisce la (mezza) occasione all’inizio e il tiro per il gol di Ndour, poi infine si mette in proprio per il 2-0. Rete numero 456 in carriera. Di seguito i giudizi alla gara di Edin Dzeko:

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

La Nazione: 7,5

Corriere Fiorentino: 7,5

La Repubblica-Firenze: 7