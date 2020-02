COMMISSO, Non voglio favori: parlato con Gravina

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a margine della premiazione Panchina d'Oro ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Ho parlato: "Ho parlato sempre e solo dei miei giocatori. E ora è successo quello che è successo. Poi ci sono stati gli episodi di Napoli, Genoa, Inter e Juventus. E alla fine sono scoppiato. Io voglio bene al calcio italiano, ma la Fiorentina deve essere rispettata. Non voglio favori da nessuno, ma la città si merita rispetto, non più degli altri ma uguale agli altri. Abbiamo avuto un incontro con il presidente Gravina, ci siamo parlati. E' stato gentile con noi. Non ho parlato con Nicchi".