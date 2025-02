Commisso non ha ancora tuonato: per la Gazzetta è atteso a Firenze tra marzo e aprile

Nel periodo forse peggiore da quando Raffaele Palladino allena la Fiorentina, non ha ancora tuonato dall'America il patron Rocco Commisso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente viola è sempre stato in contatto con i quadri dirigenziali sull'operato dell'allenatore, ma ha deciso, fin qui, di non intervenire. Cosa che non vorrebbe fare prima del suo rientro a Firenze, previsto per primavera, tra marzo e aprile, perché quest'ultimo periodo ha creato turbolenza e il rischio che ci sia bisogno di un intervento da parte del proprietario non è ancora stato scongiurato del tutto.