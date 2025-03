Commisso gongola dopo la vittoria con la Juventus: "Prova straordinaria"

Rocco Commisso commenta al termine della partita vinta dalla Fiorentina contro la Juventus per 3-0 gongolando: “E’ una vittoria speciale questa contro la Juventus, voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi e al mister per una prova straordinaria in un Franchi che ha spinto dal primo all’ultimo minuto la Fiorentina. Andiamo avanti così con la stessa convinzione e con la stessa voglia di lottare”. Poi la dedica a Joe Barone, dirigente scomparso un anno fa: "Voglio dedicare questo successo alla famiglia del nostro Joe Barone"