COMMISSO, Atteso a Firenze: incontrerà la squadra

Come già diffuso dalla nostra redazione nella serata di giovedì, oggi Rocco Commisso è atteso a Firenze. Il Presidente della Fiorentina una volta atterrato andrà nella sua casa in zona Ponte Vecchio e poi in direzione Viola Park per fare un primo incontro dal vivo con il tecnico Raffaele Palladino e gli undici acquisti di questa sessione estiva.

Secondo quanto riporta La Nazione, assieme al patron dei viola ci sarà la moglie Catherine e alcuni membri del suo staff. Commisso resterà a Firenze fino alla prossima sosta legata alle Nazionali, in un mese dove la Fiorentina vedrà affrontare Atalanta, Lazio, Empoli, The New Saints in Conference e infine il Milan. Durante il suo soggiorno a Firenze, il Presidente della Fiorentina parlerà anche con la neo-sindaca di Firenze Sara Funaro per approfondire alcuni problemi legati alla ristrutturazione del Franchi.