Come stanno Gosens e Dodo: il tedesco out contro l'Atalanta, il brasiliano ci prova
FirenzeViola.it
La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Fiorentina. Si parla di Gosens e Dodo, che sono ancora sotto osservazione. Rimangono in dubbio per domani, ma fra i due c'è una differenza: il brasiliano ha lavorato parzialmente in gruppo e potrebbe avere una possibilità, anche minima, di essere convocato, mentre il tedesco è sicuramente out e punterà il Sassuolo.
Sulle corsie esterne potrebbero essere confermati Fortini e Parisi, con Kouadio come outsider. La certezza è in avanti: con il rientro dal primo minuto di Kean, che in Conference League è partito dalla panchina per poi subentrare.
Con Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c'erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logicodi Alberto Polverosi
Con Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c'erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logico
Caro Dzeko, hai sbagliato proprio tutto. Firenze vi aiuta sempre, voi che fate? Società silente, fa rima con assente
Caro Dzeko, hai sbagliato proprio tutto. Firenze vi aiuta sempre, voi che fate? Società silente, fa rima con assente
Una Fiorentina imbarazzante. Serve una rivoluzione tattica: difesa a quattro, 4 centrocampisti e Piccoli con Kean. Basta con Gud. Via Fagioli. Nel mercato invernale almeno tre acquisti di livello
Il rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
