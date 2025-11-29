Come stanno Gosens e Dodo: il tedesco out contro l'Atalanta, il brasiliano ci prova

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Fiorentina. Si parla di Gosens e Dodo, che sono ancora sotto osservazione. Rimangono in dubbio per domani, ma fra i due c'è una differenza: il brasiliano ha lavorato parzialmente in gruppo e potrebbe avere una possibilità, anche minima, di essere convocato, mentre il tedesco è sicuramente out e punterà il Sassuolo.

Sulle corsie esterne potrebbero essere confermati Fortini e Parisi, con Kouadio come outsider. La certezza è in avanti: con il rientro dal primo minuto di Kean, che in Conference League è partito dalla panchina per poi subentrare.