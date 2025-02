Come cambia la Fiorentina: dal ritiro estivo sono rimasti in rosa 10 su 31

C'è un dato curioso che riguarda la Fiorentina e che spiega quanto il calcio sia cambiato negli ultimi anni anche a causa del calciomercato. Raffaele Palladino convocò per il ritiro di luglio che dette il via alla stagione con le prime settimane di lavoro al Viola Park, 31 calciatori. Tra questi non c'erano Lucas Beltran impegnato con la sua Argentina alle Olimpiadi, e Moise Kean che ancora doveva risolvere gli ultimi problemi burocratici per poi firmare definitivamente con il suo nuovo club.

Ecco, di questi 31 oggi in rosa ne sono rimasti in rosa soltanto 10, quindi un terzo di quelli iniziali: Baroncelli, Caprini, Comuzzo, Dodo, Mandragora, Martinelli, Parisi, Ranieri, Rubino e Terracciano. Facile intuire peraltro come di questi dieci solo in sei abbiano giocato qualche partita in prima squadra.

È il segno dei tempi che cambiano, oltre che del momento del club gigliato che la scorsa estate ha iniziato una rivoluzione che sta arrivando a termine: nel calcio di oggi però, il ruolo dei ritiri estivi è sempre più secondario. E questi numeri della Fiorentina lo certificano.