CINQUINI A RFV, Attacco ingolfato, bisogna cedere

L'ex dirigente viola Oreste Cinquini dal talk show di Radio FirenzeViola al circolo tennis Raffaelli di Forte dei Marmi si è espresso sul mercato della Fiorentina: "Dicono tutti che ci vogliono ancora giocatori ma ce ne sono già 6 nuovi.... Buon per noi avere ancora Amrabat che sarebbe un altro nuovo acquisto a meno che il Manchester non ce lo voglia portare via a fine mercato ma lui ci servirebbe. Kean? Non si è mai espresso veramente se non al Psg e se è tornato a quei tempi sì ma altrimenti ho qualche perplessità. Poi abbiamo tanti giocatori in attacco, siamo ingolfati. Se dovessero rimanere tanti giocatori una difficoltà che troverebbe Palladino è la gestione. Il fiore all'occhiello della Fiorentina è stato Italiano, che è riuscito a conquistare tre finali pur perse, ripetersi sarà difficile. Ma dopo tutti questi giocatori che abbiamo detto bisogna prima farne uscire qualcuno. A Parma ho visto una squadra in difficoltà contro una squadra che la settimana precedente aveva perso dal Palermo"

Il giudizio su Nico? "E' lontano dalla Fiorentina, la sua mente va a Torino. E meno male per la Fiorentina che all'Atalanta è venuto fuori il caso Lookman così da creare concorrenza per la Juventus e può fare un'offerta concreta. Ma Nico sceglie la Juve per la piazza anche se l'Atalanta è una società sanissima e che si è affermata in Europa. Certo è che se 30 milioni escono, 30 milioni entrano, cambia poco. Credo che le parole di Pradè siano state un boomerang, ma penso avessero parlato tra loro, non è uno sprovveduto. Ma se ogni anno si vendono i migliori giocatori bisogna choarire quale è il nostro obiettivo. La mia paura è che Commisso possa disimpegnarsi dalla Fiorentina ma il mio augurio è che chiunque subentri porti dei progetti a lungo termine".