Chi al posto di Kean? Per la Nazione ci sono due opzioni per domenica

vedi letture

Chi al posto di Moise Kean? Il giallo rimediato dal numero venti crea un grattacapo non da poco alla Fiorentina. La Nazione prova a fare il punto sul toto-centravanti in vista di domenica: da ieri Raffaele Palladino ha cominciato a mettere sul campo le proprie idee. Allenamenti e prove diranno poi quale strada sarà meglio scegliere per affrontare il Como. La scelta di non avere in rosa un vice Kean ha mostrato subito il conto. Ma chi lo sostituirà? Ci sono più opzioni. Difficile pensare a Maat Caprini dal 1’. L'attaccante classe 2006 sta crescendo bene con la Primavera ma, scrive la Nazione, non è pronto per giocare dal primo minuto al suo posto.

La squalifica di Kean ha aperto essenzialmente due possibilità: la riproposizione di Lucas Beltran nel ruolo che indicherebbe il suo numero di maglia, il nove, oppure il tentativo di schierare Zaniolo da falso centravanti. Ruolo del quale Nicolò non sembra particolarmente convinto, anche se è a completa disposizione di Palladino.