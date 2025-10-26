Che Vienna sia la svolta. "Fiorentina, oggi ce la fai?": la provocazione di Tuttosport

All'inseguimento ancora della prima vittoria in campionato, la Fiorentina cerca il successo contro il Bologna, questo pomeriggio alle 18, per vedere la luce in fondo al tunnel di questo avvio shock di stagione. A lanciare la provocazione si aggiunge anche Tuttosport, che titola nelle sue pagine interne: "Prima vittoria in campionato: Fiorentina, oggi ce la fai?". La squadra di Pioli dovrà dimostrare se la convincente prestazione e il 3-0 sul Rapid rappresentano davvero la svolta, quanto mai indispensabile vista la classifica che vede i viola ora penultimi. L’obiettivo è pure sfatare il tabù Franchi: nello stadio-cantiere che sta infiammando polemiche e proteste, la squadra di Pioli in campionato ne ha perse tre su tre, contro Napoli, Como e Roma. E l’ultimo successo (3-2) risale al 18 maggio, guarda caso sul Bologna: a segno Parisi, Richardson e Kean, risparmiato in Conference per smaltire i postumi della distorsione alla caviglia subita in Nazionale.

Fiorentina-Bologna sarà anche gara da ex per Stefano Pioli, i ricordi però sono ormai affievoliti: ora per il tecnico della Fiorentina conta solo il presente e l’urgenza di conquistare i tre punti per iniziare la risalita. Una gioia che Pioli da allenatore viola, compresa la precedente esperienza con i Della Valle, non assapora dal 17 febbraio 2019: 4-1 sul campo della Spal. Una striscia di 15 match, mentre sono 10 quelli al Franchi senza vittorie in A: l’ultima risale al 16 dicembre 2018, 3-1 sull’Empoli. Quanto alla formazione, tornano Pongracic e Ranieri, ballottaggi Gosens-Parisi e Gudmundsson-Fazzini. L’impiego del doppio centravanti, come auspicato da Dzeko, avverrà a partita in corso.